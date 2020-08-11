فيسبوك يتبرع بـ 1.6 مليون دولار للمستشفيات والمنظمات الأهلية في لبنان

أعلن فيسبوك في بيان اليوم الثلاثاء عن تبرعه بقيمة 1.6 مليون دولار للمستشفيات والمؤسسات الطبية والمنظمات الأهلية المحلية في لبنان دعماً لجهود الإغاثة والتعافي.

وقال فيسبوك في البيان إن هذا المبلغ يتضمن تبرعات بقيمة 500 ألف دولار من حملة قام بها مستخدمو فيسبوك الذي قام بمطابقة المبلغ ذاته، من أجل دعم لبنان.

"نحن نعمل مع المستشفيات والشركاء المحليين لتسهيل الوصول المحلي إلى أداة التبرع بالدم التي تتيح للمتبرعين إيجاد المراكز القريبة منهم التي تحتاج إلى المساعدة ودعم غرف الأخبار المحلية المتأثرة"، بحسب ما قاله رامز شحادة، المدير التنفيذي لشركة فيسبوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومع استمرار لبنان في مواجهة الآثار المدمّرة للانفجار، قام مستخدمو فيسبوك بتفعيل خاصية "التحقق من السلامة" في 4 أغسطس والتي أتاحت لعشرات الآلاف من الأفراد إبلاغ أصدقائهم وأحبائهم بأنهم بخير، وفقا للبيان.

كما زار مئات الآلاف صفحة الأزمات للحصول على المعلومات مباشرةً وطلب المساعدة أو تقديمها للغير، بدءاً من استقبال من فقدوا منازلهم وصولاً إلى البحث عن المفقودين وتوفير خدمات أساسية أخرى مثل التبرّع بالدم.