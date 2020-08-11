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أرباح عبور لاند ترتفع 10% خلال النصف الأول من 2020

01:05 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
أرباح عبور لاند ترتفع 10% خلال النصف الأول من 2020

عبور لاند

كتبت - شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح شركة عبور لاند للصناعات الغذائية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10% مع زيادة المبيعات.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباح عبور لاند في ستة أشهر إلى 140 مليون جنيه مقابل 127.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام إلى 1.25 مليار جنيه مقابل 1.19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2019.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري تراجع صافي ربح الشركة إلى نحو 72 مليون جنيه مقابل 74.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بينما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة ( أبريل - يونيو) إلى 666.2 مليون جنيه مقابل 611.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتعمل عبور لاند في تصنيع جميع منتجات الألبان والجبن الأبيض والجبن المطبوخ والزبادي والعصائر الطبيعية والمسلى الصناعي وجميع أنواع الحلوى.

عبور لاند شركة عبور لاند الصناعات الغذائية

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