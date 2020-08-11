قفزة في أرباح مصر للأسمنت قنا رغم كورونا وتراجع المبيعات في 6 أشهر

كتبت شيماء حفظي :

ارتفعت أرباح شركة مصر للأسمنت – قنا، خلال النصف الأول من العام الجاري على الرغم من تحديات أزمة كورونا وتراجع المبيعات والطلب.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء زيادة صافي ربح الشركة في الستة شهور الأولى من العام إلى 63.2 مليون جنيه مقابل 14.6 مليون جنيه عن النصف الأول من العام السابق.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.3 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن أداءها تحسن على الرغم من تداعيات أزمة كورونا وتراجع الطلب على الصعيدين الدولي والمحلي.

وأرجعت الشركة زيادة الربحية في النصف الأول من عام 2020 إلى إيمان المجموعة بدعم استراتيجية تبادل الخبرات بين شركاتها ومصانعها فضلاً عن حسن إدارة مواردها المالية وتقلص المديونية بنسبة 2.6%، لتنخفض من 1.113 مليار جنيه إلى 1.084 مليار جنيه، ما ساهم في تحسن التدفقات النقدية بمبلغ 12.3 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بالنصف الأول من 2019.

وفي بيان صحفي منفصل قال اللواء أركان حرب السيد عبد الفتاح حرحور، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت - قنا إنه "في ظل تفشي أزمة كورونا والتي ألقت بظلالها على تراجع الطلب الدولي والمحلي، كللت نتائج أعمال الشركة بالربع الثاني من عام 2020 النجاحات المحققة بالربع الأول من ذات العام، حيث ارتفعت صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني مقارنة بعام 2019 نسبة 336% نتيجة لانخفاض تكاليف الإنتاج ومصاريف التمويل".

وأضاف أنه "وبالرغم من تراجع الطلب المحلي بنحو 3.8% في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالعام الماضي وانخفاض أسعار البيع، حققت شركة مصر للأسمنت – قنا صافي أرباح مستقلة تصل إلى 42.1 مليون جنيه."

تأسست شركة مصر للأسمنت – قنا عام 1981 برأس مال مصدر 300 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنوياً لإنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه.

وتمتلك الشركة حصة 60% من شركة أسمنت بورتلاند المنيا التي تقدر طاقتها التصميمية بـ 2 مليون طن سنوياً، كما تمتلك الشركة حصة حاكمة في شركة أسيكو للخرسانة الجاهزة بنسبة 100%، وذلك لإنتاج 500 ألف متر مكعب من الخرسانة الجاهزة من خلال 9 محطات للخرسانة.