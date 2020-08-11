جامع في زيارة لمصلحة الرقابة الصناعية: تطوير منظومة الرقابة بفكر جديد

القاهرة- مصراوي:

زارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مقر مصلحة الرقابة الصناعية، حيث تفقدت سير العمل بإدارات المصلحة المختلفة، وعقدت اجتماعا موسعا مع عدد من العاملين بحضور محمد حلمي رئيس المصلحة.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، تم خلال اجتماع الوزيرة بالعاملين بالمصلحة استعرضت الدور المهم للمصلحة في تحسين جودة السلع الصناعية المنتجة سواء الموجهة للسوق المحلي أو للتصدير.

وأكدت الوزيرة حرص وزارتها على تطوير منظومة الرقابة الصناعية والارتقاء بكافة عناصرها من خلال تطبيق فكر جديد قائم على جعل الرقابة ركيزة أساسية لتنفيذ متطلبات الجودة في كافة السلع الصناعية المنتجة بمختلف قطاعاتها وضمان التزام المصانع بإنتاج سلع مطابقة للمواصفات.

وأوضحت أن تطبيق هذا الفكر يضمن الحفاظ على حق المستهلك المصري في الحصول على سلعة آمنة وعلى أعلى درجة من الجودة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز الدور الرقابي للمصلحة ليس فقط لإجراء الحملات التفتيشية على المصانع، وإنما من خلال لعب دور أكثر تأثيرا في تقديم الخبرة والمشورة الفنية للمصانع لضمان الالتزام بتطبيق معايير الجودة.

وقالت إن الوزارة حريصة على تعزيز دور المصلحة والارتقاء بأدائها الفني لمساعدة القطاعات الصناعية في تطبيق معايير الجودة ومطابقة منتجاتهم للمواصفات المحلية والدولية، خاصة في ظل امتلاك المصلحة لعناصر الخبرة والكفاءة المتمثلة في العاملين بها.

وأكدت الوزيرة أهمية تفعيل دور فروع المصلحة بالمحافظات وتطوير إمكاناتها الفنية والبشرية بهدف تحقيق الدور المنوط بالمصلحة في كافة محافظات مصر.

ومن جانبه، قال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن هذه الزيارة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه وزيرة التجارة والصناعة بمنظومة الرقابة الصناعية في مصر وتفعيل دور المصلحة في رفع جودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته داخليا وخارجيا.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض دور المصلحة في مكافحة الغش الصناعي ومنع تداول منتجات رديئة بالسوق المحلي من خلال تفعيل دور الرقابة على المنتجات الصناعية قبل طرحها بالأسواق.

كما يتضمن دور المصلحة تقديم خدمات اعتماد تراخيص مراكز الخدمة والصيانة وحماية المستهلك من خلال تقديم خدمات تلقي شكاوي عيوب الصناعة والعمل على حلها بالتعاون مع المنتجين، إلى جانب تعميق مفهوم الجودة لدى المجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين، بالإضافة إلى تحسين صورة المنتج المصري ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وفقا لرئيس المصلحة.