تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بسوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 20 و22 جنيها، كما انخفض سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

بينما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و75 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري الممتاز 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.