صندوق النقد يجري أول مراجعة لبرنامج مصر الجديد في ديسمبر المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

كشف صندوق النقد الدولي عن موعد أول مراجعة لبرنامج مصر الجديد معه والذي تم الاتفاق عليه في يونيو مقابل الحصول على 5.2 مليار دولار.

وأتاح صندوق النقد الدولي أمس على موقعه الإلكتروني أوراق قرض مصر الجديد مع الصندوق، والذي توصلت لاتفاق عليه في يونيو الماضي، ضمن برنامج "اتفاق الاستعداد الائتماني".

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار خلال عام، وحصلت مصر على شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض.

وكانت مصر قد حصلت من الصندوق على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وقال الصندوق في أوراق القرض إن برنامج مصر الجديد سيخضع لمراجعتين أولهما في ديسمبر المقبل على أن تكون المراجعة الثانية في يونيو 2021.

وسيكون صرف بقية قيمة القرض البالغة 3.2 مليار دولار على شريحتين وسيكون مرهونًا باجتياز هذه المراجعات.