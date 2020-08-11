أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

هبوط كبير لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

11:36 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
هبوط كبير لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر الجرام بنحو 13 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 895 جنيهًا مقابل 908.5 جنيه أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 767 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 1023 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 7160 جنيها.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 30.41 دولارا بنسبة 1.5%، ليصل إلى 1996.93 دولار في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية

الخبر التالى:

صندوق النقد يجري أول مراجعة لبرنامج مصر الجديد في ديسمبر المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95666

    عدد المصابين

  • 53779

    عدد المتعافين

  • 5035

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20201816

    عدد المصابين

  • 13008672

    عدد المتعافين

  • 737110

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مجلس الشيوخ 2020.. تعرف على لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف الوطنية للانتخابات