وزيرة التجارة والصناعة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بالزمالك

القاهرة- مصراوي:

أدلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بصوتها صباح اليوم الثلاثاء بانتخابات مجلس الشيوخ بمقر كلية الفنون الجميلة بالزمالك.

وقالت الوزيرة خلال إدلائها بصوتها، إن المشاركة الإيجابية بانتخابات مجلس الشيوخ تمثل واجباً وطنياً وحق دستوري لكافة أطياف الشعب المصري، مشيرةً إلى أن المجلس الجديد سيسهم في دعم استقرار الحياة السياسية والنيابية في مصر.

وأضافت أن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل رسالة هامة للعالم، حيث تعكس أمن واستقرار الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات، موضحة أن المجلس الجديد سيسهم في إثراء الحياة النيابية وتعميق التجربة السياسية في مصر.

وذكرت جامع أن مشاركة الشعب المصري في هذا الحدث القومي يعكس وعي الشعب وحرصه على مساندة الدولة المصرية في رسم المستقبل واستكمال مشوار البناء والتنمية.

وأشارت إلى أن مجلس الشيوخ الجديد سيقوم بدور فاعل في تطوير البنية التشريعية الاقتصادية وهو ما سينعكس إيجابياً على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية والعالمية في مختلف القطاعات الإنتاجية.