"باي موب" تجمع استثمارات بقيمة 3.5 مليون دولار.. وتوجه رسالة للراحل خالد بشارة

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة خدمات الدفع الرقمية المصرية Paymob، والتي أسسها إسلام شوقي، وآلان الحاج، ومصطفى المنيسي، عن حصولها على استثمارات بقيمة 3.5 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء إن حزمة الاستثمارات الجديدة تأتي بقيادة شركة Global Ventures وبنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي "FMO"، واستثمار إضافي من شركة A15.

وأضاف: "سوف توظف باي موب Paymob هذه الاستثمارات لتتوسع في شبكة التجار والاستجابة للإقبال المتزايد على خدماتها، إلى جانب تطوير منتجاتها والتواجد بشكل أكبر على الصعيد الإقليمي".

وبحسب البيان فإن البنية التحتية للمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة من Paymob تقوم بإتمام أكثر من ٨٥٪ من الحصة السوقية للمعاملات التي تتم في السوق المصري، كما تخدم التجار في خمسة أسواق مختلفة بما فيها كينيا، وباكستان، وفلسطين إلى جانب السوق الرئيسي في مصر، مما يجعلها أول شركة تكنولوجيا مالية مصرية تتوسع خارج نطاق السوق المحلي.

كذلك، تواصل Paymob الاستثمار في بنيتها التحتية لتعزز من التحول الرقمي في مجال المدفوعات عبر دعمها لآلاف التجار المحليين والعالميين مثل سويڤل، والجونة، وتريد لاين، وBeFit، جورميه، ومترو ماركت، مما يخدم ملايين العملاء شهرياً عبر أفضل منتجات الدفع سواء عبر الإنترنت أو داخل المتاجر، وفقا للبيان.

قال إسلام شوقي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة التنفيذي Paymob، في بيان صحفي، إن "الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم خلال العام الحالي أثبتت مدى الحاجة لبنية تحتية قوية لحلول المدفوعات الرقمية، فهناك ضرورة لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة والشركات بأحجامها خلال جائحة فيروس كورونا، والتي نتج عنها زيادة مهولة تقدر بـ٤٥٠٪ في معدل انضمام التجار لخدماتنا الرقمية منذ بداية الجائحة".

وقال آلان الحاج، الشريك المؤسس ورئيس قطاع العمليات في Paymob: " يستفيد تجار وشركاء Paymob مباشرةً من هذه الجولة التمويلية حيث سنقوم بتوظيف هذه الاستثمارات لتحسين خدماتنا في مجال المدفوعات لنتمكن من خدمة القاعدة الحالية من المستخدمين بشكل أفضل إلى جانب الاستجابة للإقبال المتزايد على منتجاتنا. دعم شبكة التجار والشركاء في مصر وأفريقيا كان وسيظل أساس كل ما نقوم به في Paymob".

وقال مؤسسي الشركة في البيان الصحفي: "خلال هذه المرحلة المحورية في رحلة Paymob، تود الشركة أن تعبر عن خالص امتنانها لأحد المؤسسين وعضو مجلس الإدارة الراحل خالد بشارة".

وصرح المؤسسون بهذه المناسبة: "بدأت علاقتنا بخالد بشارة أثناء إعداد دراسة في الجامعة، وألهمنا لنواصل المضي قدماً في مغامرتنا، ثم تحول بعد ذلك ليصبح شريكاً لنا، ثم صديقاً، وأخيراً أصبحنا جميعاً عائلة واحدة. خالد لا يزال هو قدوتنا، وعلامة فارقة بالنسبة لنا ولكثير من الأجيال القادمة".

وأضافوا أن " Paymob موجودة اليوم بفضل توجيهاته، ونحن محظوظون وكان لنا الشرف أن نحوز على ثقته ودعمه. اليوم نهدي هذه الخطوة الهامة في مسيرتنا لروحه الكريمة".

بحسب البيان ستقوم Paymob بتوظيف هذا التمويل لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يعاني من نقص كبير في هذا النوع من الخدمات، وذلك عبر توفير حلول الدفع الرقمي المحسنة وإتاحتها بشكل أكبر.