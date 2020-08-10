تراجع المبيعات يخفض أرباح إيبيكو 34.2% بالنصف الأول من 2020

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أرباح الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 34.2% مع تراجع المبيعات.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة، المرسل للبورصة اليوم الاثنين، إنها حققت صافي ربح بقيمة 262.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2020، مقابل 398.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 17% لتسجل 1.5 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية المجمعة للشركة.

وأوضحت الشركة في تقرير لجنة المراجعة المرسل للبورصة، اليوم، أن مبيعاتها تراجعت في السوق المحلي بنسبة 14.3%، خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب انخفاض مبيعات بعض الأصناف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت إنه نتيجة لتداعيات أزمة كورونا، وفرض حظر التجول، وقيام بعض الأطباء بغلق العيادات، ما أثر سلبا على حركة صرف الروشتات للمستحضرات والأمراض غير المزمنة، وتخفيض عدد مندوبي الدعاية والتسويق نتيجة عدم وجود فرص لزيارات العيادات والأطباء، وانحسرت حركة سوق الدواء على قيام المرضى لشراء احتياجاتهم من الأدوية للأمراض المزمنة مباشرة من الصيدليات ما أثر بشكل كبير على مبيعات أدوية الأمراض غير المزمنة نتيجة عدم وجود حركة، مما أثر سلبا على نسبة المبيعات المحلية بانخفاض عن المستهلك بنسبة 20% وعن العام الماضي 14.3%.

كما تراجعت مبيعات التصدير في الشركة، بنسبة 22.4% نظرا لتأجيل شحن التصدير لحين تغطية السوق المحلي، ووجود رصيد آمن من مستحضرات الشركة لخدمة المواطن، بحسب ما قالته الشركة.

وأشارت الشركة، إلى تأثر عمليات الشحن للتصدير نتيجة توقف حركة الطيران وانخفاض الشحن الجوي إلى 80% من الشحنات المدرجة، وإغلاق الحدود البرية وفقا للخطابات الجمارك بالدول المختلفة ما أدى لتوقف الشحن البري لكل من (السعودية والعراق والأردن والسودان).

كما أدى الطلب الشديد على الشحن البحري، إلى ارتفاع أسعاره بنسبة تتجاوز 25% من تكلفة الشحن الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار الطلب الشديد وانخفاض مساحة الشحن، بحسب البيان.

وتعمل إيبيكو – منذ عام 1980 - في إنتاج المستحضرات الطبية، وتنتج نحو 400 مستحضر صيدلي تغطي 25 مجموعة علاجية، وتمتلك مصنعين، وتبلغ حصتها السوقية نحو 21% من إجمالي صادرات الأدوية في مصر.