انخفاض البطاطس وارتفاع الفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار كيلو البصل، والفاصوليا، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي والحامي، والبرتقال الصيفي بين 25 قرشا و3 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما انخفضت أسعار البطاطس، والكوسة، والخيار البلدي، والليمون البلدي بين 50 قرشا وجنيهين خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2.75 و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 3 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 14 و18 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 0.75 و2.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البامية بين 15 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و16 جنيها، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

الرمان بين 5 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

المانجو العويس بين 14 و30 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و15 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و13 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.