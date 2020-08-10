أسعار النفط ترتفع مع نظرة تفاؤل من أرامكو وخفض إنتاج العراق

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بتعميق تخفيضات المعروض، لكن عدم التيقن بشأن اتفاق لتدعيم تعافي الاقتصاد الأمريكي حد من المكاسب‮، وفقا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 34 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 44.74 دولار للبرميل، في حين تقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 47 سنتا أو 1.1% مسجلة 41.69 دولار‮.‬

وكان كلا الخامين انخفضا يوم الجمعة، متأثرين ببواعث القلق إزاء الطلب، لكن برنت ختم الأسبوع الماضي مرتفعا 2.5%، في حين صعد غرب تكساس 2.4%.‬

وقال مايكل مكارثي، استراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، "تعليقات نهاية الأسبوع من أرامكو هي المحرك حاليا‮".‬

كان أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، قال، ‮أمس‬ الأحد، إنه يلحظ انتعاش الطلب في آسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا عقب إغلاقات مكافحة فيروس كورونا المستجد‮.‬

وقال مكارثي "رسم صورة مزهرة للنظرة المستقبلية للطلب في المنطقة الآسيوية‮".‬

وعلى صعيد المعروض، قال العراق، يوم الجمعة، إنه سيخفض إنتاجه النفطي 400 ألف برميل يوميا أخرى في أغسطس وسبتمبر للتعويض عن إنتاج فوق المستهدف في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما سيساعده على الالتزام بنصيبه من تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة "أوبك‮+".‬