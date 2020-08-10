أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

"برايم القابضة" تطلق شركة جديدة للخدمات المالية غير المصرفية

10:35 ص الإثنين 10 أغسطس 2020
"برايم القابضة" تطلق شركة جديدة للخدمات المالية غير المصرفية

شركة برايم

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت شركة برايم القابضة اليوم الاثنين إطلاق شركتها الجديدة برايم فينتك القابضة، برأسمال يبلغ 50 مليون جنيه.

وقالت الشركة في افصاح للبورصة المصرية إن الشركة الجديدة هدفها تأسيس شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما في ذلك التخصيم والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي لكل من الشركات والأفراد على حد سواء.

وبرايم فينتك، هي شركة قابضة يترأس مجلس إدارتها، شيرين عبد الرؤوف القاضي، ذو الصفة التنفيذية وأغلبية أسهمها مملوكة لشركة برايم القابضة بنسبة 99.9% كما تترأس الشركة، ميرفت عريان، كرئيس تنفيذي بخبرة أكثر من 30 عامًا في مجالات الاتصالات والخدمات المصرفية.

وتعمل برايم، في قطاع الخدمات المالية المتنوعة مع التركيز على الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة، ولديها شركات تعمل في جميع أنحاء قطر وسنغافورة والإمارات ومصر.

شركة برايم الخدمات المالية غير المصرفية البورصة المصرية

الخبر التالى:

البورصة تنتهي من تطوير معايير اختيار الأسهم المؤهلة لـ "الشورت سيلينج"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95492

    عدد المصابين

  • 52678

    عدد المتعافين

  • 5009

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19725892

    عدد المصابين

  • 12660049

    عدد المتعافين

  • 727549

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان