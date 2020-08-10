"برايم القابضة" تطلق شركة جديدة للخدمات المالية غير المصرفية
كتبت- ياسمين سليم:
أعلنت شركة برايم القابضة اليوم الاثنين إطلاق شركتها الجديدة برايم فينتك القابضة، برأسمال يبلغ 50 مليون جنيه.
وقالت الشركة في افصاح للبورصة المصرية إن الشركة الجديدة هدفها تأسيس شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما في ذلك التخصيم والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي لكل من الشركات والأفراد على حد سواء.
وبرايم فينتك، هي شركة قابضة يترأس مجلس إدارتها، شيرين عبد الرؤوف القاضي، ذو الصفة التنفيذية وأغلبية أسهمها مملوكة لشركة برايم القابضة بنسبة 99.9% كما تترأس الشركة، ميرفت عريان، كرئيس تنفيذي بخبرة أكثر من 30 عامًا في مجالات الاتصالات والخدمات المصرفية.
وتعمل برايم، في قطاع الخدمات المالية المتنوعة مع التركيز على الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة، ولديها شركات تعمل في جميع أنحاء قطر وسنغافورة والإمارات ومصر.
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