ارتفاع أسعار الكهرباء يقود التضخم الشهري للارتفاع خلال شهر يوليو

كتبت- ياسمين سليم:

قاد ارتفاع أسعار الكهرباء، التضخم الشهري للارتفاع في يوليو بنسبة 0.2% لإجمالي الجمهورية مقابل تحقيق معدل سالب بنسبة 0.1% في يونيو الماضي.

وقال بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين إن التضخم الشهري ارتفع نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 11.2% ومجموعة الفنادق بنسبة 2.7% خلال شهر يوليو.

ورفعت وزارة الكهرباء الأسعار بين 17 و26.7% بداية من يوليو الماضي.

كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.5% ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.3% ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.1% ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.8%.

وبحسب بيان جهاز الإحصاء فإن أسعار الفاكهة خلال شهر يوليو الماضي انخفضت بنسبة 3.7% والأسماك والمأكولات بنسبة 2.3% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.2% ومجموعة الخضروات بنسبة 1.8%.

وتراجعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2% ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، ووفقًا للبيان.

وأظهرت بيانات الجهاز، اليوم انخفاض معدل التضخم السنوي في يوليو الماضي إلى 4.6%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 6% في يونيو.

ولا يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.