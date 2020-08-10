الولايات المتحدة توفر 250 جهاز تنفس صناعي لمصر من أجل مواجهة كورونا

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 250 جهاز تنفس صناعي للمستشفيات المصرية، لدعم الجهود الحكومية في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقالت الوزيرة في بيان لوزارة التعاون الدولي، إن ذلك يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والجهود العالمية المبذولة لدعم استجابة الدول لمكافحة هذه الجائحة.

وأضافت أن جائحة فيروس كورونا دفعت الدول إلى تعزيز التعاون فيما بينها استجابة إلى المتطلبات الإنسانية المستجدة خلال هذه المرحلة، وترتيباً على ذلك عكست الشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية روح المسئولية المشتركة كما كرست مبادئ التضامن المتبادل لصالح شعبيهما.

وكانت الحكومة المصرية سبق أن قدمت حزمة مُساعدات طبية للولايات المتحدة الأمريكية خلال أبريل الماضي للمساهمة في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا، وفقا للبيان.

وذكرت الوزيرة أن المنحة الأمريكية لتوفير أجهزة تنفس صناعي لدعم جهود قطاع الصحة في مصر للتصدي للجائحة تأتي ضمن إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي أطلقتها وزارة التعاون الدولي خلال أبريل الماضي.

وقال جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، إن "المساهمة بـ 250 جهاز تنفس صناعي للمستشفيات في جميع أنحاء مصر يُعتبر بمثابة أحدث خطوة في الجهود المصرية الأمريكية المشتركة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، ورد للجميل المصري حيث قدمت مصر للولايات المتحدة في وقت سابق معدات الحماية الشخصية حتى تتمكن الأطقم الطبية لدينا من الحفاظ على سلامتهم".

ووفقا للبيان، تم التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان والوكالة الأمريكية للتنمية لتحديد 24 مستشفى في 12 محافظة للاستفادة من أجهزة التنفس الصناعي، وهي المحافظات الأكثر احتياجًا وتضم الأطقم الطبية التي يمكنها استخدام هذه الأجهزة على الفور لعلاج المرضى الذين يعانون من مضاعفات فيروس كورونا.

وتبلغ محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، في عدة قطاعات متنوعة، بينما تُسجل محفظة المشروعات الجارية منذ عام 2014 نحو مليار دولار.

وبلغ نصيب قطاع الصحة المصري من المحفظة التاريخية أكثر من مليار دولار لتحسين صحة وتغذية الأم والطفل، والقضاء على الأمراض المعدية، وتثقيف الرائدات الصحيات وتدريبهن على التوعية بالمعلومات الصحية، وفقا للبيان.