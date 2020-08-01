تعرف على مستوى جودة خدمات شركات المحمول في شهر يونيو

كتب- علاء حجاج:

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي، اليوم السبت، تقريره لنتائج قياسات شهر يونيو لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ حيث تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 27 ألف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان، والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحي؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات فقد تم اختبار جودة خدمات الاتصالات لشركة فودافون في 81 منطقة، وتم رصد معاناة 14 منطقة في مؤشر عدم بدء المكالمات ومن أهم هذه المناطق مدينة نصر والعبور،

ومن حيث عدماأكتمال أو انقطاع المكالمات تأثرت 8 مناطق وأهمها في القاهرة مدينتي وشبرا و شبرا الخيمة، ومن حيث جودة صوت المكالمات تأثرت 6 مناطق، أهمها في القاهرة: مدينة نصر و العبور و في الإسكندرية: مناطق غرب الاسكندرية.

وذكر تقرير تنظيم الاتصالات أنه تم اختبار جودة الخدمات الصوتية لشركة أورنج في 81 منطقة، وتم رصد 25 منطقة تعاني في مؤشر عدم بدء المكالمات، ومن أهم تلك المناطق العبور ومدينة نصر والسلام وحلوان و المقطم في القاهرة والسادس من اكتوبر في الجيزة، وفي الإسكندرية، مناطق في شرق وغرب الاسكندرية ومرسى مطروح والساحل الشمالي.

ومن حيث جودة صوت المكالمات تأثرت 8 مناطق، أهمها شبرا في القاهرة ومناطق في شرق وغرب الإسكندرية.

أما شركة اتصالات فقد تم اختبار جودة خدمات الصوت بها في 81 منكقة، وتم رصد مشاكل في مؤشر عدم بدء المكالمات في 22 منطقة، ومن أهم هذه المناطق مدينتي والعبور والرحاب ومدينة نصر و حدائق القبة والمعادي والمقطم في القاهرة والسادس من اكتوبر في الجيزة.

ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات رصد التقرير معاناة 5 مناطق، أهمها العبور والمقطم في القاهرة.

كما اختبر التقرير جودة خدمات الاتصالات في شركة "وي" من خلال اختبار المكالمات في 81 منطقة، ورصد التقرير معاناة 45 منطقة في مؤشر عدم بدء المكالمات، ومن أهم تلك المناطق مدينتي والعبور والرحاب والشروق والتجمع ومصر الجديدة ومدينة نصر و المرج و السلام والعباسية والمنيل وشبرا وشبرا الخيمة والزمالك وحلوان والمعادي والمقطم في القاهرة، والسادس من اكتوبر في الجيزة وفي الإسكندرية مناطق في شرق وغرب الإسكندرية والساحل الشمالي.

ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات تأثرت 5 مناطق أهمها في القاهرة مدينتي والعبور والمقطم، ومن حيث جوده صوت المكالمات تأثرت 3 منطقة .

ومن ناحية أخرى قال التقرير إن جودة خدمات نقل البيانات كانت مقبولة على مستوى الشركات الأربع، ولكن تم رصد تميز لشركة أورنج في 59 منطقة، وبلغ متوسط السرعة لشركة أورانج على مستوى الجمهورية 32 ميجا بيت في الثانية، بينما تم رصد تميز لشركة وي في 9 مناطق وبلغ متوسط السرعة لشركة وي على مستوى الجمهورية 27 ميجا بيت في الثانية، و تم رصد تميز لشركة اتصالات في 8 مناطق وبلغ متوسط السرعة لشركة اتصالات على مستوى الجمهورية 26 ميجا بيت في الثانية ، و تم رصد تميز لشركة فودافون في 5 مناطق وبلغ متوسط السرعة لشركة فودافون على مستوى الجمهورية 20 ميجا بيت في الثانية.