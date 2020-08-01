نيويورك تايمز: مايكروسوفت تتفاوض لشراء تيك توك

القاهرة- وكالات:

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدر أن شركة مايكروسوفت تجري مفاوضات لشراء تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس عملاق الإنترنت الصيني، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت الصحيفة إن قناة فوكس بيزنس الأمريكية كانت أول من كشف النقاب عن المفاوضات بين مايكروسوفت وتيك توك يوم الجمعة.