10 مصريات ضمن قائمة فوربس لسيدات صنعن علامات تجارية شرق أوسطية في 2020

كتبت- ياسمين سليم:

أطلقت مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمة (Women Behind Middle Eastern Brands) التي ضمت رائدات الأعمال اللاتي أسسن علامات تجارية وشركات ناشئة في المنطقة.

وضمن القائمة 40 سيدة منهم 10 مصريات، تمكن من صنع علامات تجارية في مجال الموضة والأزياء والمجوهرات ووصلن بها إلى العالمية.

وتشمل تلك القائمة السيدات اللاتي لديهن جذور من منطقة الشرق الأوسط، أو اللاتي أسسن علامات تجارية في المنطقة.

وكان لرائدات الأعمال من الأصول اللبنانية النصيب الأكبر بين باقي الجنسيات في القائمتين بواقع 14 سيدة، تلتها السعوديات بواقع 10 سيدات، ثم مصر بواقع 10 سيدات، و5 رائدات أعمال من أصول أردنية.

وتصدرت العراقية الأميركية هدى قطان، قائمة العام الحالي بعلامتها التجارية (Huda Beauty) التي حظيت بدعم أكثر من 46 مليون متابع على منصة انستجرام، كما قدرت فوربس ثروتها في العام الماضي بحوالي 610 ملايين دولار.

وجاءت في المركز الثاني الأمريكية من أصول لبنانية، ريم عكره والتي تعمل في مجال الموضة والأزياء، وجاء في المركز الثالث المصرية، عزة فهمي وابنتيها فاطمة وأمينة غالي، والذين يعملون في مجال تصميم المجوهرات لنجوم عالميين.

وهؤلاء هن المصريات في قائمة فوربس:

- عزة فهمي وفاطمة وأمينة غالي في المركز الثاني بالقائمة.

- جود بن حليم، والتي تعمل في مجال تصميم المجوهرات في المركز العاشر.

- آية وموناز عبد الرؤوف، يعملان في مجال الإكسسوارات في المركز الحادي عشر.

- ياسمين يحيى، تعمل في مجال الموضة والأزياء في المركز الثاني عشر.

- عبير العطيبة، تعمل في مجال الموضة والأزياء في المركز الثالث عشر.

- مرمر حليم، تعمل في مجال الموضة والأزياء في المركز الرابع عشر.

- فريدة تمراز، تعمل في مجال الموضة والأزياء في المركز العشرين.

- منى وهيب عريان، تعمل في مجال التجميل في المركز الثالث والعشرين.