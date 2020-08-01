أوكسفورد بيزنس تتوقع نمو حركة السياحة في مصر العام المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لمؤسسة أوكسفورد بيزنس جروب للاستشارات الاقتصادية أن تعاود السياحة في مصر النمو خلال العام المقبل.

وقال إن على الرغم من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على السياحة في مصر في النصف الأول من العام الجاري إلا أنه من المتوقع أن تنمو السياحة في العام المقبل.

وبحسب التقرير فإن النمو في عدد السياح سيأتي مدفوعًا ببناء مطار العاصمة الإدارية الجديدة الذي سيدخل العمل في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع فتح طرق طيران جديدة، تربط المنتجعات السياحية والمناطق الأثرية في البلاد، من أجل جذب المزيد من السياح بغرض الترفيه، الذين يبلغ إنفاقهم حوالي 86% من إجمالي إنفاق الزوار.

ويأمل التقرير أن تؤدي الخطوة الرامية إلى تأسيس مصر كرائدة عالمية في سياحة الآثار إلى جانب تطوير عروض الشمس والبحر التقليدية إلى تنشيط القطاع.

وتأثرت السياحة في مصر بشدة جراء قرارات إغلاق المطارات والسفر حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات مصر من السياحة حققت أقل مستوى خلال العامين الأخيرين في الربع الأول من عام 2020.

وبحسب بيان من البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات السياحة خلال الربع الأول من 2020 نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بنسبة تراجع 11.4%.