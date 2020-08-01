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بنك التنمية الصناعية يستهدف تمويلات بـ 500 مليون جنيه لتوصيل الغاز للمنازل والمصانع

10:25 ص السبت 01 أغسطس 2020
بنك التنمية الصناعية يستهدف تمويلات بـ 500 مليون جنيه لتوصيل الغاز للمنازل والمصانع

حمدي عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية

كتبت- منال المصري:

قال حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، لمصراوي، إن البنك يستهدف ضخ 500 مليون جنيه كمرحلة أولى للتوسع في تحويل عمل المصانع من الوقود إلى الغاز الطبيعي، وتوصيل الغاز للمنازل خلال الفترة القادمة.

وبحسب عزام ضخ البنك تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه خلال الفترة الماضي لتوصيل الغاز للمنازل أو تحويل عمل المصانع إلى الغاز الطبيعي بدلا من الكهرباء.

وقال عزام إن هذه التمويلات تراوحت بين 30 مليون جنيه لتحويل عمل 3 مصانع للغاز في طريق أسيوط الزراعي، ومصنع في كفر الزيات، و70 مليون تمويلات لتوصيل الغاز للمنازل في عدد من المحافظات وهي الفيوم والبحيرة والإسكندرية.

وترتكز خطة البنك على التوسع في توصيل الغاز للمنازل، وتحويل عمل المصانع للغاز، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك تماشيا مع رؤية الدولة في التوسع في استخدام الغاز للحفاظ على البيئة من عوادم البنزين والسولار وكذلك تخفيف الضغط على الكهرباء، وفقًأ لعزام.

وأعلن بنك التنمية الصناعية، في بيان مؤخرُا أنه بحث آليات للتعاون مع شركة غاز مصر، بغرض توفير التمويل لعمليات توصيل الغاز للمنازل والمصانع.

وأوضح أن أبرز سبل التعاون المحتملة تتمثل في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، واستخدامه كوقود للسيارات، بالإضافة إلى توصيل الغاز للمصانع وتحويل المصانع القائمة إلى العمل بالغاز الطبيعي.

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