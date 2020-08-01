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أسعار السمك مستقرة في ثاني أيام عيد الأضحى

09:52 ص السبت 01 أغسطس 2020
أسعار السمك مستقرة في ثاني أيام عيد الأضحى

أسعار الأسماك

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 20 و24 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها.

أسعار الأسماك عيد الأضحى

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