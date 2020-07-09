البترول تدرس إنشاء منطقة لتموين السفن بالوقود في المكس بالإسكندرية

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول في بيان لها اليوم الخميس، إنه يجري حاليا دراسة إنشاء منطقة تموين سفن بالوقود بمنطقة المكس بالإسكندرية باستخدام تسهيلات بحرية، وإقامة منطقة تخزين لرفع كفاءة استغلال الأصول المتاحة وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأضافت الوزارة أن ذلك جاء خلال متابعة الموقف الحالي لمشروع الخدمات اللوجيستية (PLS ) بمنطقة المكس، ضمن اجتماع اللجنة العليا للمشروعات بقطاع البترول عبر الفيديو كونفرانس برئاسة طارق الملا وزير البترول.

ويهدف المشروع إلى تداول وتخزين ونقل كميات من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، تدعيما لاستراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بأكثر من 500 مليون دولار.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف تقدم الأعمال في تنفيذ مشروع نظام مراقبة محطات الوقود (ATG) والذي يشمل تركيب أجهزة قياس آلية على خزانات الوقود بمحطات تموين وخدمة السيارات ترتبط آليا بالمركز الرئيسي لكل شركة تسويق تتبع لها المحطات ومركزياً بغرفة عمليات الوزارة وهيئة البترول.

ويهدف المشروع إلى إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية وضمانا لجودتها، إلى جانب التعرف لحظيا على موقف توافر الوقود في كل محطات التموين بمختلف مناطق الجمهورية.

وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض مشروع اللوحات الإلكترونية لمحطات الوقود التي توضح آليا أسعار البنزين والسولار للمستهلكين، وترتبط بغرفة عمليات الوزارة والهيئة بما يساعد في دعم سرعة وسهولة نقل البيانات المتعلقة بأسعار الوقود آليا، بحسب البيان.

كما تابع الملا خلال الاجتماع موقف تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مجمع التفحيم التابع لشركة السويس لتصنيع البترول بالسويس، شاملاً كذلك وحدة إنتاج البوتاجاز بهدف تعظيم القيمة المضافة من خلال الاستغلال الأمثل للمازوت منخفض القيمة وتحويله لمنتجات بترولية عالية القيمة.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وخاصة السولار بالمواصفات الأوروبية "EURO -5" والبوتاجاز والحد من استيرادهما، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 1.1 مليار دولار.

وتم استعراض أيضا موقف تقدم الأعمال في عدد من المشروعات الجديدة لإقامة مجمعات إنتاج البتروكيماويات، حيث تمت متابعة تقدم الأعمال بمشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، ومجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة.

ومن المنتظر أن يسهم المشروعان في إنتاج منتجات بتروكيماوية متخصصة ومنتجات بترولية تلبي جانبا من احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض عبر استغلال تسهيلات التصدير من قناة السويس وميناء الحمراء البترولي.

وتم أيضا خلال الاجتماع متابعة تقدم الأعمال في مشروع إنتاج الألواح الخشبية (MDF ) بمدينة إدكو في البحيرة، والذي سينتج 205 آلاف متر مكعب سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة اعتمادا على استغلال 250 ألف طن سنويا من قش الأرز كمادة خام رئيسية للمشروع.

ويهدف المشروع إلى تلبية جزء من الاحتياجات المتنامية للسوق المحلي والحد من التلوث البيئي، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 217 مليون يورو.

وحضر الاجتماع سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، وأشرف الشامي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتكرير والتصنيع، وأيمن عمارة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات، وأشرف بهاء رئيس شركة إنبي، ووليد لطفي رئيس شركة بتروجت.

كما حضر الاجتماع محمد عبادي رئيس شركة أموك، ومحمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، وصفاء جبر عضو اللجنة العليا للمشروعات.