أبرز 8 سلع غذائية انخفضت أسعارها في يونيو الماضي (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

قاد عدد من السلع الغذائية التضخم الشهري إلى تسجيل معدل سالب للمرة الأولى في عام 2020 بنسبة 0.1% في إجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي، مقابل معدل موجب 0.1% في شهر مايو، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

ومن أبرز مجموعات السلع الغذائية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية في شهر يونيو مقارنة بما كان عليه في مايو، الخضروات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والألبان والجبن والبيض، والحبوب والخبز.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أبرز السلع الغذائية التي تراجعت أسعارها في يونيو الماضي، ونسبة التراجع مقارنة بمستوياتها في مايو بحسب بيانات جهاز الإحصاء.