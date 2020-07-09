أسعار الذهب تواصل صعودها في مصر وتُسجل مستوى قياسيًا

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر جرام الذهب في مصر ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث زاد الجرام بنحو جنيهين، مقارنة بمستواه خلال منتصف تعاملات أمس؛ ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا لم يصل إليه من قبل.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 802 جنيه مقابل 800 جنيه، خلال منتصف تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 686 جنيهًا، وعيار 24 نحو 914 جنيهًا، والجنيه الذهب 6400 جنيه.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا، وصعد سعر الأوقية بنحو 3.5 دولارات بنسبة 0.19%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1813 دولارًا، وذلك في الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وأضاف نجيب، أن تراجع أسعار الدولار أدت إلى بطء وتيرة صعود الذهب في السوق المحلي.

تراجع سعر الدولار 7 قروش مقابل الجنيه منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى الآن؛ ليصل إلى 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وقفزت أسعار الذهب في السوق المحلي أمس الأربعاء، حيث زاد الجرام بنحو 8 جنيهات دفعة واحدة.

كما ارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، أمس، وصعد سعر الأوقية إلى 1800 دولار لأول مرة منذ عام 2011.