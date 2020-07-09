كورونا توقف الطلب على الجلود ومخاوف من زيادة المعروض بعد عيد الأضحى

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الجلود مستقرة هذا العام عن نفس مستوياتها العام الماضي، مع اقتراب عيد الأضحى.

وأضاف مهران، أن سعر الجلد البقري يصل إلى 100 جنيه، بينما يصل سعر الجلد الجاموسي إلى 120 جنيها بالمدابغ.

وأضاف مهران، أن أزمة كورونا أدت إلى إنعدام الطلب على الجلود سواء بالسوق المحلي أو للتصدير مع وفرة المعروض.

وقال عبد الرحمن الجباس، عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، في وقت سابق لمصراوي، إن الصادرات المصرية من الجلود تراجعت بنسبة 85% منذ بداية فبراير وحتى مايو الماضي بسبب أزمة كورونا.

وأضاف الجباس أن أزمة كورونا تسببت في وقف حركة المصانع في العديد من الدول ومن بينها الدول التي تصدر لها مصر الجلود، وبالتالي توقف الطلب على الجلود والصادرات المصرية بنسبة كبيرة.

وذكر أن ذلك يأتي في الوقت الذي يعتمد فيه قطاع الجلود بمصر على التصدير في المقام الأول، حيث تصدر مصر نسبة 80% من إنتاجها للخارج بنحو 1.5 مليار جنيه.

وتصدر مصر الجلود لعدد من الدول من بينها الصين، وفيتنام، وتايلاند، وإسبانيا، والبرتغال، وتركيا، وإيطاليا، بحسب الجباس.

وحذر مهران أيضا هذا العام من إلقاء الجلود في صناديق القمامة مثل العام الماضي وذلك مع زيادة وفرة المعروض بالمدابغ.

وأدى الانخفاض الكبير أسعار الجلود العام الماضي في مصر إلى دفع الكثير من الجزارين إلى التخلص من جلود الأضاحي في صناديق القمامة، وفقا لقول الجباس في وقت سابق لمصراوي.

ولتنشيط حركة التصدير خلال الفترة المقبلة، قال مهران إن الاتحاد العربي للجلود سيطلق منصة إلكترونية خلال أيام للترويج الإلكتروني للمنتجات الجلدية المصرية بجميع الدول العربية لمواجهة آثار كورونا على القطاع.