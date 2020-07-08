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صندوق النقد يدعو لإصلاح مالي عالمي عقب أزمة فيروس كورونا

04:32 م الأربعاء 08 يوليه 2020
صندوق النقد يدعو لإصلاح مالي عالمي عقب أزمة فيروس كورونا

صندوق النقد الدولي

القاهرة- وكالات:

قال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء إن الصندوق يساوره القلق حيال ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء بسبب الإنفاق الموجه لتنشيط الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا، وإنه سيحث الدول على مباشرة الإصلاح المالي فور اجتياز الجائحة.

وقال فوروساوا إنه للمرة الأولى على الإطلاق يصبح من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي مستوى الناتج المحلي الإجمالي المجمع بعد الإجراءات التي أخذتها الحكومات في مواجهة الأزمة الصحية.

وأبلغ حلقة نقاشية عبر الإنترنت نظمها مركز الاقتصاد الياباني بكلية كولومبيا للأعمال "فور عودة الاقتصاد إلى مساره، يجب وضع إطار مالي متوسط إلى طويل الأجل لإدارة الأوضاع المالية العامة على أساسه".

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