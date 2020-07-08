مشتريات محلية وأجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.7% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 11127 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

بينما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.13%، وصعد مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.12%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 22.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 2.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 25 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.34%% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 11050 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.