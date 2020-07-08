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منظمة العمل: جائحة كورونا تسببت في أزمة غير مسبوقة بسوق العمل

02:43 م الأربعاء 08 يوليه 2020
منظمة العمل: جائحة كورونا تسببت في أزمة غير مسبوقة بسوق العمل

فيروس كورونا

القاهرة- وكالات:

دعا قادة عالميون لتوجه شامل في مكافحة تأثير جائحة كورونا التي قال رئيس منظمة العمل الدولية جاي رايدر يوم الأربعاء إنها تسببت في "أزمة غير مسبوقة" في سوق العمل، بحسب وكالة رويترز.

وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في قمة لمنظمة العمل يشارك فيها عشرات من رؤساء الدول والحكومات "لنكن واضحين: ليس خيارا بين الصحة أو الوظائف والاقتصاد. إنهم متشابكون: إما أن نفوز على جميع الجبهات أو نخسرها جميعا".

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