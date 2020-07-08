تعاقدات مدينة نصر للإسكان تقفز لـ 3.8 مليار جنيه في النصف الأول من العام

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إنها حققت زيادة بنسبة 83% في التعاقدات والحجوزات خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة في 2019.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أنها حققت تعاقدات وحجوزات خلال الستة أشهر الأولى من العام بنحو 3.8 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه، خلال نفس الفترة م من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الأداء القوي خلال النصف الأول من العام، بسبب تعاقدات وحجوزات مشروع سراي، والأراضي المباعة خلال الفترة,

وباعت الشركة أراضٍ بقيمة 1.14 مليار جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 6 ملايين جنيه في النصف الأول من 2019.

وارتفعت حجوزات وتعاقدات مشروع سراي إلى 2.03 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2020، مقابل 767 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت حجوزات وتعاقدات مشروع تاج سلطان إلى 226 مليون جنيه، مقابل 96 مليون جنيه، فيما لم تسجل الشركة أي حجوزات أو تعاقدات على الإداري خلال النصف الأول من العام.

وتعمل مدينة نصر في تطوير 8 مشروعات رئيسية في القاهرة الكبرى وتضم هذه المشروعات 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة بين مختلف مراحل الإنشاء والتصميم.