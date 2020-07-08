أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

قفزة في أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم.. وجرام 21 يقترب من 800 جنيه

11:54 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
قفزة في أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم.. وجرام 21 يقترب من 800 جنيه

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث زاد الجرام 6 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال ناجي فرج ، رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 798 جنيهًا مقابل 792 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 684 جنيهًا، وعيار 24 نحو 912 جنيهًا، والجنيه الذهب 6384 جنيهًا.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا، حيث صعدت سعر الأوقية بنحو 5.1 دولار بنسبة 0.29%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1800 دولار مقابل 1794 دولارًا بنهاية جلسة أمس الثلاثاء، وذلك في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفع السعر الأوقية إلى 1800 دولار لأول مرة منذ عام 2011، وفقا لبيانات بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية

الخبر التالى:

تعاقدات مدينة نصر للإسكان تقفز لـ 3.8 مليار جنيه في النصف الأول من العام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 77279

    عدد المصابين

  • 21718

    عدد المتعافين

  • 3489

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11863130

    عدد المصابين

  • 6822163

    عدد المتعافين

  • 544029

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان