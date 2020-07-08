قفزة في أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم.. وجرام 21 يقترب من 800 جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث زاد الجرام 6 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال ناجي فرج ، رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 798 جنيهًا مقابل 792 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 684 جنيهًا، وعيار 24 نحو 912 جنيهًا، والجنيه الذهب 6384 جنيهًا.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا، حيث صعدت سعر الأوقية بنحو 5.1 دولار بنسبة 0.29%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1800 دولار مقابل 1794 دولارًا بنهاية جلسة أمس الثلاثاء، وذلك في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفع السعر الأوقية إلى 1800 دولار لأول مرة منذ عام 2011، وفقا لبيانات بلومبرج.