أسعار الذهب العالمية تصعد لأعلى مستوى لها منذ عام 2011

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفع السعر الأوقية إلى 1800 دولار لأول مرة منذ عام 2011.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا، حيث صعدت سعر الأوقية بنحو 5.1 دولار بنسبة 0.29%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1800 دولار مقابل 1794 دولارا بنهاية جلسة أمس الثلاثاء، وذلك في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.