المشاط تبحث مع سفير العراق تسهيل عمل الشركات المصرية وعودة العمالة

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، عبر "الفيديو كونفرانس"، آليات تسهيل عمل الشركات الاستثمارية المصرية في العراق وعودة العمالة المصرية للعراق بجميع طوائفها، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق بين البلدين، والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بينهما ولا سيما الاستفادة من الخبرة المصرية في عملية إعادة إعمار المناطق التي تضررت نتيجة الحرب، وفي تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات وبالأخص البنية التحتية.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية مشاركة القطاع الخاص المصري في مشروعات إعادة إعمار العراق، في إطار الروابط الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

كما بحث الجانبان، خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، وأهم التطورات الدولية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وناقشا أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وذلك تفعيلاً للاتفاق الموقع في 5 يوليو 1988 بشأن إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين (برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في البلدين والتي تتولى وزارة التعاون الدولي الإعداد لعقدها).

وأشارت الوزيرة إلى دور وزارتها في التنسيق مع مختلف الوزارات في مصر للعمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه فى مختلف المجالات خلال أعمال اللجنة المشتركة.

وأكد السفير العراقي، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر من خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والعمل على إنجاح فعالياتها، بما يساهم في تعميق الشراكة بين مصر والعراق في مختلف المجالات، والارتقاء بها لشراكة أكثر قوة.

وشهد الاجتماع الاتفاق على ضرورة تعزيز أواصر علاقات التعاون الاقتصادي الثنائي وتنميتها في شتى مناحيها، وبالتالي استئناف انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي في أقرب وقت يتم الاتفاق عليه.

كما اتفق الجانبان على أن تعد هذه اللجنة بمثابة أبرز آليات دعم التعاون المتبادل، وباعتبارها الإطار الشامل الذي تتم من خلاله عمليات تطوير وتنمية التعاون المشترك، ومتابعة ما يتم إنجازه، والعمل على إزالة ما يعترض هذا التعاون من عقبات، وطرح البدائل للتغلب عليها.

وأكد الجانبان أن اجتماعات اللجنة تعد مناسبة مهمة للتباحث في كافة المجالات، والإشارة إلى ما يتوفر لدى البلدين من إمكانيات وقدرات وموارد متنوعة يجب العمل على تعظيم الاستفادة منها بما يخدم رفاهية الشعبين المصري والعراقي.