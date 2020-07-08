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البورصة تصعد مع بداية تعاملات الأربعاء

10:20 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
البورصة تصعد مع بداية تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 11060 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.45%، مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.39%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.34%% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 11050 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

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