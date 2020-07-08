البورصة تصعد مع بداية تعاملات الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 11060 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.45%، مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.39%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.34%% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 11050 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.
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