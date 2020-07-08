اليوم.. صرف معاشات شهر يوليو حتى 3 آلاف جنيه بالزيادات

كتبت- ياسمين سليم:

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء صرف معاشات شهر يوليو لشريحة جديدة من أصحاب المعاشات متضمنة الزيادات والعلاوات الخمس.

وكانت وزارة التضامن قسمت مواعيد الصرف من مكاتب التأمينات والبريد منذ بداية الشهر الجاري، منعًا للتكدس والتزاحم.

وتبدأ الوزارة اليوم صرف المعاشات للذين يحصلون على معاش بأكثر من ألفي جنيه حتى 3 آلاف جنيه.

ويبلغ عدد الذين يبدأون الصرف اليوم مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم أيام الأربعاء والخميس الموافق ( ٨ _٩ ) من شهر يوليو.

وكانت وزارة التضامن أعلنت بدء صرف معاشات يوليو؛ لتكون متاحة لكل أصحاب المعاشات من أول يوم في الشهر عبر ماكينات الصراف الآلي.

وتصرف معاشات يوليو مضافا إليها العلاوة السنوية بنسبة 14% لكل أصحاب المعاشات، والزيادة الناتجة عن ضم العلاوات الخمس للمستحقين من أصحاب المعاشات، إلى جانب الدفعة الأولى من متجمدات فروق المعاشات عن ضم العلاوات الخمس عن السنوات الماضية.

وكانت وزارة التضامن أعلنت صرف متجمدات فروق المعاشات الناتجة عن ضم العلاوات الخمس عن 5 سنوات ماضية على 4 دفعات، الأولى مع معاش يوليو الجاري، والثانية تصرف مع معاش أكتوبر المقبل، والثالثة تصرف مع معاش يناير 2021، والثالثة تصرف مع معاش أبريل 2021.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن، في مؤتمر صحفي 16 يونيو الماضي، إن المستحقين للعلاوات الخمس هم كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.

وأضافت عن عدد المستحقين هو 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه للمتجمدات، إضافة إلى 7 مليارات لتغطية فروق هذه العلاوات في العام المالي الجديد.