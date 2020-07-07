شركة TÜV NORD تعتمد إجراءات النظافة والسلامة في فنادق أوراسكوم في الجونة وطابا هايتس

القاهرة- مصراوي:

في ظل اللوائح الحكومية المصرية التي تم إصدارها مؤخرًا والتي تسمح للفنادق التي تقوم بتطبيق بروتوكولات النظافة والسلامة الصارمة بالعمل بمستويات إشغال محدودة ، قامت شركة TÜV NORD العالمية بفحص وتدقيق الفنادق التابعة لشركة أوراسكوم لادارة الفنادق OHM في الجونة وطابا هايتس لتأكد أن الفنادق تلبي المعايير الدولية النظافة والسلامة، بحسب بيان من أوراسكوم اليوم الثلاثاء.

َقالت شركة أوراسكوم لإدارة الفنادق، شركة إدارة الفنادق التابعة لمجموعة أوراسكوم للتنمية، إنها أطلقت مؤخراً مبادرة "معا نستطيع!" ، والتي تتناول بروتوكولات النظافة والتعقيم المواكبة للوضع بعد ظروف فيروس كورونا COVID-19.



وقال يواكيم شميت ، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم لإداره الفنادق: "نقوم خلال المجتمعات التي نعمل بها بتزويد ضيوفنا بفنادق على أعلى مستوى بها كافه سبل الراحة والترفيه ليتمكنوا من الاستمتاع بوقتهم خلال زيارتهم لأية وجهة من وجهاتنا المختلفه".

وأضاف شميت "نحن ملتزمون كليا بالمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع الذي نعيش به عن طريق الحد من مخاطر العدوى وانتشار الفيروس."

وأوضح شميت أن مبادرة "معا نستطيع!" تقوم على تطبيق بروتوكولات وإجراءات النظافة والسلامة الصارمة التي يتم العمل بها بالفع ، مع التركيز على ممارسات تنظيف الفنادق بشكل أكبر ، والتفاعلات الاجتماعية ، وممارسات مكان العمل لمواجهة للتحديات والتوقعات الجديدة المتعلقة بالصحة والسلامة.

وأضاف "أن حماية ضيوفنا وموظفينا أمر حتمي يأتي على قائمه أولوياتنا. فنحن نأخذ الوضع الحالي على محمل الجد ، وقمنا خلال الأشهر الأخيرة برصد توجيهات الصحة العالمية والتقدم المحرز في مجال الصحه الدولية عن كثب لتطوير بروتوكولات تشغيلية وتدريبية شاملة للموظفين تسمح لفنادقنا بمواصلة توفير مكان آمن لضيوفنا وموظفينا ".

وقد أعلنت أوراسكوم لإداره الفنادق مؤخرًا أن فنادقها جاهزة لاستقبال الضيوف في الجونة ومرتفعات طابا والفيوم. كما أوضح الإعلان بعض التفاصيل عن دليلها التشغيلي الجديد.