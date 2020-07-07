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شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية تطالب بوقف استيراد "البالة"

03:55 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية تطالب بوقف استيراد "البالة"

ملابس

كتبت- شيرين صلاح:

قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الشعبة تطالب بوقف استيراد الملابس المستعملة "البالة" بشكل نهائي.

وأضاف أن الشعبة، تقدمت بمذكرة للاتحاد العام للغرفة التجارية لمخاطبة وزارة الصناعة لوقف قرار استئناف استيراد الملابس المستعملة "البالة" مرة أخرى.

وكان محافظ بورسعيد أعلن خلال الأيام الماضية عن السماح للغرف التجارية ببورسعيد باستئناف استيراد الملابس المستعملة بدءا من منتصف يوليو الجاري مرة أخرى، بعد توقفها بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وتستورد مصر الملابس المستعملة "البالة" من أوروبا ويتم ضخها في الأسواق مثل سوق الوكالة بأسعار أقل من أسعار محلات الملابس، وفقا لحسن.

وأضاف حسن، أن استئناف استيراد الملابس المستعملة يؤثر على سوق الملابس الذي يعاني من ركود المبيعات منذ بداية أزمة كورونا.

وتابع أن مصانع الملابس بمصر قادرة على ضخ "بواقي إنتاجها من الملابس" بمثل هذه الأسواق بدلا من الاستيراد من الخارج.

وتراجعت مبيعات محلات الملابس خلال فترة حظر كورونا بنسبة 70%، وأنه خلال فترة الحظر لم يكن هناك إقبال على شراء الملابس، وفقا لقول حسن في وقت سابق لمصراوي.

غرفة القاهرة التجارية شعبة الملابس وقف استيراد البالة الملابس المستعملة

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