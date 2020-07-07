بلومبرج: الجنيه المصري سيشهد مزيدًا من الاستقرار العام المقبل

إعداد- ياسمين سليم:

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن سعر الجنيه المصري سيشهد استقرارا خلال العام المقبل.

وقال تجار بأسواق العملات لبلومبرج في تقرير نشرته أمس إن العملات في كينيا ومصر وجنوب أفريقيا ستشهد مزيدًا من الاستقرار خلال العام المقبل.

وتأتي توقعات التجار بأن يكون متوسط الانخفاض قليل لست عملات رئيسية في أفريقيا خلال العام المقبل مقارنة بشهر مارس الماضي، بداية أزمة كورونا.

والجنيه المصري ضمن 6 عملات رئيسية في القارة الإفريقية.

وتقول الوكالة التحفيز النقدي والمالي العالمي سيمثل دعمًا للأصول ذات المخاطر العالية.

ويشهد الجنيه المصري ارتفاعًا مقابل الدولار منذ نهاية الشهر الماضي، وتراجع الدولار لأقل من 16 جنيهًا أمس.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي أمس 15.99 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع.

وقال مصدر مصرفي مسؤول، أمس إن المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية ضخت استثمارات بقيمة 440 مليون دولار بالسوق المصرية، في عودة قوية للمحافظ المالية والمستثمرين الأجانب إلى السوق، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.