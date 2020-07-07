بروتوكول تعاون بين "الاتصالات" والهيئة الوطنية للانتخابات لتطوير البنية التكنولوجية

كتب- علاء حجاج:

وقع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية للانتخابات؛ وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس؛ بهدف تطوير البنية الأساسية المعلوماتية بالهيئة الوطنية للانتخابات.

تبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاثة أعوام؛ ويتضمن نطاق أعماله تنفيذ عدد من المشروعات ومنها مشروع الربط بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات ذات الصلة لتحديث قواعد بيانات الناخبين والذي يهدف إلى توفير آلية للربط المؤمن ووضع قواعد لتحديث البيانات بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات ذات الصلة ومن أهمها وزارة العدل، ووزارة الصحة، ومصلحة الأحوال المدنية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية مع إمكانية إضافة أي جهة مستقبلا خلال فترة البروتوكول.

وقال وزير الاتصالات في بيان صحفي اليوم إن بروتوكول التعاون يأتي في إطار المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البنية التكنولوجية التي تدعم خطط الدولة لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي وإرساء أسس تطوير الأداء المؤسسي.

وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى توفير البنية الأساسية والمعلوماتية بالهيئة الوطنية للانتخابات من خلال توفير الأنظمة والأجهزة اللازمة لتيسير أعمال الهيئة في كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية للهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير مهمتها في كافة الاستحقاقات الدستورية والعمليات الانتخابية المنوطة بها.

هذا ويتضمن البروتوكول أيضا تنفيذ عدد من المشروعات والتي تهدف إلى تطوير وتحديث البوابة الإلكترونية للهيئة الوطنية للانتخابات، و تطــوير التطبيقــات المملوكة للهيئة والخاصة بتسكين القضاة والإداريين في اللجان الانتخابية المختلفة في كافة الاستحقاقات الانتخابية، وتجهيز غرفتي توزيع القضاة والإداريين للهيئة الوطنية للانتخابات وتوفير متطلباتها من الأجهزة والمعدات ووسائل الاتصال المختلفة وتوفير آلية الربط مع الجهات والهيئات القضائية والمحاكم الابتدائية والجهات ذات الصلة، وإنشاء نظام تسكين آلي للناخبين، وإنشاء مركز اعلامي، ومركز تلقي الشكاوى، وغرفة عمليات داخل الهيئة، بالإضافة إلى توفير تدريب تقني متخصص لطرفي البروتوكول.