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قطاع الأعمال: اختيار 10 قيادات جديدة لشركات "القابضة للغزل"

05:27 م الإثنين 06 يوليه 2020
قطاع الأعمال: اختيار 10 قيادات جديدة لشركات "القابضة للغزل"

هشام توفيق

كتبت – شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم اختيار 10 قيادات جديدة لشركات تابعة للشركة للقابضة للغزل والنسيج، من بينهم 5 قيادات جديدة تماما من خارج القطاع.

وأضافت الوزارة، أنه تم تعيين القيادات الخمس الجديدة اعتبارًا من أول يوليو الجاري في شركات الغزل والنسيج بالمحلة، ودمياط، والدقهلية، وشبين الكوم، وحلوان.

وأوضحت أنه تم الاستعانة بعدد 5 من القيادات الحالية تقرر توليهم شركات كفر الدوار، والوجه القبلي، والزقازيق، ومصر للحرير الصناعي، وتجارة وحليج الأقطان.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي في ضوء خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والمخطط تنفيذها على مدار عامين ونصف بتكلفة تتعدى 21 مليار جنيه.

وأضافت أن الخطة تتضمن- بالإضافة إلى تحديث كامل في الآلات والإنشاءات- تطويرا شاملا في نظم الإدارة والتسويق والتدريب، وإعادة هيكلة في قيادات القطاع للتأكيد على قدراتهم على قيادة تنفيذ خطة التطوير.

وتقوم خطة التطوير على زيادة التخصص والحد من تكرار نفس الأنشطة في أكثر من شركة، من خلال دمج عدد 23 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 9 شركات، ودمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة مخصصة لهذا النشاط.

ويستهدف هذا الإجراء تحويل العشر شركات الناتجة عن الدمج إلى كيانات قوية قادرة على المنافسة وتحقيق التكامل فيما بينها.

وتؤكد الوزارة أن الشركات التي سيتم دمجها مستمرة في عملها بوضعها الحالي كشركات منفصلة لحين إتمام عملية الدمج والتي من المتوقع أن تنتهي قبل صيف 2021.

وكان بعض من رؤساء هذه الشركات أبدوا رغبتهم في عدم الاستمرار في قيادة الشركات، خاصة وأن مدة مجالس إدارات تلك الشركات انتهت.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تكليف أعضاء بمجالس الإدارات في بعض الشركات بتسيير أعمالها لحين إتمام الدمج.

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