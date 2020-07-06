كورونا يصيب موسم أضاحي العيد بالركود والأسعار تتراجع

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار المواشي رغم اقتراب موسم عيد الأضحى، الذي عادة ما يزيد الإقبال عليها فيه وترتفع الأسعار.

وتراجعت أسعار الخراف والأبقار والجاموس، بقيمة تتراوح بين جنيهين و5 جنيهات في الكيلو القائم "حي" بحسب النوع هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وفقا لتجار تحدثوا لمصراوي.

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر المواشي "قائم" تراجع هذا العام بقيمة تتراوح بين جنيهين و5 جنيهات في الكيلو، نتيجة لمعاناة سوق المواشي من الركود بسبب تداعيات فيروس كورونا.

واتفق معه هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين، وقال إنه مقارنة بأسعار المواشي العام الماضي تراجعت الأسعار هذا العام.

وأرجع عبد الباسط انخفاض الأسعار، إلى الركود وقلة الطلب تزامنا مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.

وبحسب عبد الباسط، فإن إغلاق أسواق المواشي تسبب في تراجع الأسعار لعدم إمكانية صغار المربين في تصريف ماشيتهم، متوقعا عودة الأسعار للارتفاع في حال أعيد فتح الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وتوقع عبد الباسط، أن يلجأ المواطنون هذا العام لشراء الخراف نتيجة لقلة سعره مقارنة بأسعار الأبقار لقلة وزنها.

وأضاف وهبة، أن سعر كيلو الخروف قائم (حي)، يتراوح بين 60 و65 جنيهًا، مقابل 65 و70 جنيهًا بالعام الماضي، بحسب نوعه سواء كان مكان تربيته في الصعيد أو الساحل الشمالي.

وأشار وهبة إلى أن أسعار الأبقار انخفضت إلى بين 52 و55 جنيهًا للكيلو قائم مقابل 55 و60 جنيهًا العام الماضي، كما تراجع سعر كيلو الجاموسي القائم إلى 45 جنيهًا مقابل 52 جنيهًا العام الماضي.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين إن أسعار المواشي منخفضة هذا العام مقارنة بالعام الماضي بسبب وفرة المعروض من اللحوم الحمراء وقلة الطلب عليه بعد غلق المطاعم والفنادق فترة كبيرة، مما قلل الطلب على المواشي القائمة.

وأضاف أبو صدام، أن أزمة كورونا أثرت على دخل المواطنين، مما سيؤثر على قدرة المواطنين على الشراء، والأغلب سيلجأ للخراف والماعز لانخفاض تكلفته.

وأشار أبو صدام، إلى أن هذا التراجع سيؤثر سلبا على صغار المربين والفلاحين وعلى مصانع الأعلاف والمنتجات الزراعية لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مع تدني أسعار بيع المواشي نسبيا.

وتابع أبو صدام، أن أغلب الفلاحين يواجهون مشكلة في تصريف ماشيتهم في ظل إغلاق الأسواق وتدني الأسعار مما سيسبب لهم خسائر كبيرة.

ويتراوح سعر كيلو اللحم البقري القائم بين 50 إلى 55 جنيهًا حسب الوزن، وكيلو الجاموسي ما بين 40 إلى 45 جنيهًا، فيما يتراوح الضأن بين 60 و65 جنيها، بحسب أبو صدام.