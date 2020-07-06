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مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة 1.1% بنهاية تعاملات الاثنين

03:45 م الإثنين 06 يوليه 2020
مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة 1.1% بنهاية تعاملات الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.17% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 11087 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.16%، مؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.98%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 119.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 96.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 22.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.81% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 10959 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

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مصادر: اتصالات السعودية تنتهي من فحص فودافون مصر

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