شاومي وسامسونج وأوبو ترفع أسعار بعض هواتفها في مصر بسبب الرسوم الجديدة

كتب- علاء حجاج:

رفعت بعض شركات الهواتف المحمولة أسعار منتجاتها من الهواتف خلال الشهر الحالي بسبب الرسوم الحكومية الجديدة التي تم فرضها على أجهزة الموبايلات والتي وصلت إلى 10%، بالإضافة إلى زيادة أسعار الدولار أمام الجنيه.

وكان تجار ومتعاملون في سوق الهواتف المحمولة توقعوا زيادة أسعارها في حدود 15% بسبب الرسوم الجديدة التي فرضتها الدولة وجهاز تنظيم الاتصالات بالإضافة إلى زيادة الدولار أمام الجنيه.

وبدأت أسعار بعض أجهزة الهاتف المحمول في الزيادة بالفعل بنسب وصلت إلى 10% بسبب فرض رسم تنمية بنسبة 5% وارتفاع الدولار.

فيما يتوقع أن تشهد الأسعار زيادة جديدة بنسبة 5%، بسبب الرسوم التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي الزيادة المرتقبة في أغلب أسعار الهواتف إلى 15% تقريبا في غضون شهر واحد.

وشهدت أسعار الدولار زيادة مقابل الجنيه خلال آخر شهر ونصف في الربع الثاني من 2020 بمتوسط 39 قرشا بنحو 2.5% لتصل إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع في نهاية يونيو الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية في 23 يونيو الماضي تعديلات قانون "فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، والتي تضمنت زيادة الرسوم على بعض البنود الموجودة بالقانون، واستحداث رسوم جديدة على بنود أخرى منها فرض 5% على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به

وفاجأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سوق المحمول الثلاثاء الماضي بإخطاره شركات الهواتف المحمولة، بفرض رسوم بنسبة 5% على الهواتف التي يتم استيرادها بداية من أول يوليو الجاري تحت بند "مقابل الأعباء والأعمال" التي يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول.

ورفعت شركات سامسونج، وأوبو، وشاومي أسعار عدد من الهواتف تماشيا مع زيادة الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة.

وبحسب قائمة أسعار هواتف شاومي لشهر يوليو، زادت أسعار أغلب الهواتف بمبالغ تراوحت بين 100 و200 جنيه للهاتف الواحد، وجاءت زيادة أسعار هواتف شاومي على النحو التالي:

أسعار هواتف شاومي بعد الزيادة:

- ارتفع سعر هاتف شاومي "Redmi 8" سعة (64 جيجا بايت- رام 4 جيجا بايت) إلى 2444 جنيهًا، مقابل 2333 جنيهًا، بزيادة 111 جنيهًا.

- ارتفع سعر هاتف شاومي "Redmi Note 8" سعة (64 جيجا- رام 4 جيجا بايت) إلى 2999 جنيهًا، مقابل 2888 جنيهًا، بزيادة 111 جنيهًا.

- ارتفع سعر هاتف شاومي "Redmi Note 9" سعة (64 جيجا- رام 3 جيجا بايت) إلى 2999 جنيهًا، مقابل 2777 جنيهًا، بزيادة 222 جنيهًا.

- ارتفع سعر هاتف شاومي "Redmi Note 9" سعة (128 جيجا- رام 4 جيجا بايت) إلى 3333 جنيهًا مقابل 3099 جنيهًا، بزيادة 234 جنيهًا.

- ارتفع سعر هاتف شاومي "Redmi Note 9s" سعة (64 جيجا- رام 4 جيجا بايت) إلى 3777 جنيهًا مقابل 3555 جنيهًا، بزيادة 222 جنيهًا.

- ارتفع سعر هاتف شاومي "Redmi Note 9s" سعة (128 جيجا- رام 6 جيجا بايت) إلى 4099 جنيهًا مقابل 3999 جنيهًا، بزيادة 100 جنيه.

- ارتفع سعر هاتف شاومي "Redmi Note 9 Pro" سعة (128 جيجا- رام 6 جيجا بايت) إلى 4666 جنيهًا مقابل 4299 جنيهًا، بزيادة 367 جنيهًا.

- ارتفع سعر هاتف شاومي "MI Note 10 Lite" سعة (128 جيجا- رام 6 جيجا بايت) إلى 5888 جنيهًا مقابل 5666 جنيهًا، بزيادة 222 جنيهًا.

- ارتفع سعر هاتف شاومي "MI Note 10 Lite" سعة (128 جيجا- رام 8 جيجا بايت) إلى 6222 جنيهًا مقابل 5999 جنيهًا، بزيادة 223 جنيهًا.

من جانب آخر، ارتفعت أسعار 5 موديلات من هواتف أوبو، وتراوحت الزيادة بين 100 و300 جنيه للهاتف الواحد، وجاءت الزيادة على النحو التالي:

أسعار هواتف أوبو بعد الزيادة:

- ارتفع سعر هاتف أوبو "A1k" سعة (32 جيجا- رام 2 جيجا بايت) إلى 2090 جنيهًا مقابل 1990 جنيهًا، بزيادة 100 جنيه.

- ارتفع سعر هاتف أوبو "OPPO A31" سعة (64 جيجا- رام 4 جيجا بايت) إلى 2990 جنيهًا مقابل 2790 جنيهًا، بزيادة 200 جنيه.

- ارتفع سعر هاتف أوبو "OPPO A3" سعة (128 جيجا- رام 4 جيجا بايت) إلى 3390 جنيهًا مقابل 3190 جنيهًا، بزيادة 200 جنيه.

- ارتفع سعر هاتف أوبو "OPPO Reno 3" سعة (128 جيجا- رام 8 جيجا بايت) إلى 6250 جنيهًا مقابل 5990 جنيهًا، بزيادة 260 جنيهًا.

- ارتفع سعر هاتف أوبو "OPPO Reno 3 Pro" سعة (256 جيجا- رام 8 جيجا بايت) إلى 8290 جنيهًا مقابل 7990 جنيهًا، بزيادة 300 جنيه.

كما حركت شركة سامسونج أسعار عدد من هواتفها المحمولة، وتراوحت معدلات الزيادة بين 76 جنيها وحتى 1200 جنيه، وجاءت الزيادة كالتالي:

أسعار هواتف سامسونج بعد الزيادة:

- ارتفع سعر هاتف سامسونج "جالكسي A11" إلى 2530 جنيهًا مقابل 2400 جنيه، بزيادة 130 جنيها.

- ارتفع سعر هاتف سامسونج "A20S" إلى 2875 جنيها مقابل 2799 جنيها، بزيادة 76 جنيها.

- ارتفع سعر هاتف سامسونج "A51" إلى 5229 جنيها مقابل 5000 جنيه، بزيادة 229 جنيها.

- ارتفع سعر هاتف سامسونج "A71" إلى 7275 جنيها مقابل 7000 جنيه، بزيادة 275 جنيها.

- ارتفع سعر هاتف سامسونج "جالكسي نوت 10 لايت" إلى 9700 جنيه مقابل 9000 جنيه بزيادة 700 جنيه.

- ارتفع سعر هاتف سامسونج "S20 ULTRA" إلى 22199 جنيها مقابل 20999 جنيها، بزيادة 1200 جنيه.

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