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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

12:48 م الإثنين 06 يوليه 2020
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 795 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681 جنيها، وعيار 24 نحو 909 جنيهات، والجنيه الذهب 6360 جنيها.

وفي تعاملات اليوم شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا، حيث صعدت سعر الأوقية بنحو 3.06 دولارات بنسبة 0.17%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1775 دولارا في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب عيار18 عيار24

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