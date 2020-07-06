فيسبوك يتوسع في برنامج مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لمواجهة كورونا

القاهرة- مصراوي:

أعلن فيسبوك اليوم الاثنين، وبالشراكة مع "رايز أب" عن توسيع برنامج Boost with Facebook في مصر، ويتضمن ذلك تقديم المزيد من الدعم للشركات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم في ظل التبعات الاقتصادية الصعبة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19.

وقد صممت فيسبوك برنامج Boost with Facebook لمساعدة الأعمال التجارية الصغيرة على تنمية أعمالهم وذلك من خلال تطوير قدراتهم ومهاراتهم الرقمية، ويقدم البرنامج جلسات تدريبية افتراضية عبر الإنترنت للشركات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم في مجال التسويق الإلكترونية بحسب طبيعة أعمالهم، بحسب بيان من فيسبوك حصل عليه مصراوي.

ويركز المنهاج التعليمي للجلسات التدريبية على نماذج تعليمية قوية تدعم جهود تلك الشركات خلال مواجهتهم للتحديات التي تسببت فيها الجائحة. وقد نجح برنامج Boost with Facebook منذ اطلاقه في نوفمبر 2019 في تدريب 400 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة الحجم، وفقا لما ذكره البيان.

وقال عبد الحميد شرارة رئيس شركة رايز أب: "لقد مثل عام 2020 تحديات كبيرة بالنسبة للأعمال التجارية حول العالم، ونحن نتفهم تلك المصاعب التي ربما تواجهها الشركات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم. وإذا ما كنا فعلاً نريد إحداث تغير مؤثر، فعلينا التحلي بما يكفي من المرونة للتكيف مع تلك الأوضاع غير المستقرة. وبالتالي، قمنا تطوير البرنامج حتى يتوافق مع تلك المتغيرات وتضمين نماذج تدريبية مخصصة لمواجهة تلك التحديات تضمن للأعمال التجارية القدرة على البقاء على تواصل مع عملائهم خلال فترة الجائحة. بالإضافة إلى إعادة تصميم وطريقة ايصال البرنامج للمستفيدين منه حتى يتمكنوا من حضور جلساته الافتراضية على الإنترنت."

وفي هذا السياق، قال رامز شحادة المدير التنفيذي لشركة فيسبوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نعلم أن الشركات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة وغير متوقعة خلال فترة جائحة كوفيد-19، ونؤكد التزامنا على توفير المزيد من الدعم لهم كلما أمكن. وسنقوم بدورنا المهم لتوفير المهارات الرقمية الضرورية لتلك الأعمال التجارية حتى تتمكن من تحقيق التعافي وتضمن حضورها المؤثر على الإنترنت."

وقد تم تصميم برنامج Boost with Facebook لتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال في جمهورية مصر العربية، وقد عمل البرنامج بشكل وثيق مع الجهات الحكومية المصرية لضمان توافقه مع المبادرات الرئاسية الموجهة نحو تحفيز نمو الاقتصاد والرقمنة، بالإضافة إلى تمكين المرأة.

من المنتظر أن يتم إطلاق برنامج Boost with Facebook يوم 7 يوليو، ويستهدف عبر جلساته التدريبية الافتراضية التواصل مع وتدريب أكثر من 2000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم طوال عام 2020. بالإضافة إلى إطلاق خدمة جديدة تصل إلى 300 شركة صغيرة ومتوسطة أخرى لدعمهم فيما يخص استفساراتهم في مجال التسويق الرقمي، حيث سيتم توفير جلسات إرشادية وتدريبية منفردة لكل شركة لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.