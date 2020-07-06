البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الاثنين
10:27 ص الإثنين 06 يوليه 2020
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.73% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 11039 نقطة.ِ
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.69%، مؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.57%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.81% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 10959 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.
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