البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.73% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 11039 نقطة.ِ

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.69%، مؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.57%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.81% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 10959 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.