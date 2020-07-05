تبدأ من 1950 جنيهًا.. أسعار صكوك الأضحية في 3 مؤسسات خيرية

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار صكوك الأضحية هذا العام، في أغلب مؤسسات الخيرية، فيما ارتفع سعر صك الأضحية، ولم يرتفع صك الأضحية إلا في بنك الطعام المصري بقيمة تتراوح بين 50 جنيهًا و300 جنيه.

ويتراوح سعر صك الأضحية للحم البلدي بين 3100 و3300 جنيه، كما يتراوح سعر صحك الأضحية للحم المستورد بين 1900 جنيه و2550 جنيهًا، بحسب حجم العجل المستورد.

ويتجه البعض لشراء صكوك الأضحية في حالة عدم القدرة على شراء أضحية كاملة أو الاشتراك مع غيرهم، فمع اقتراب عيد الأضحى تعلن المؤسسات الخيرية عن أسعار وتفاصيل شراء صكوك الأضحية بها.

وتختلف طرق شراء صك الأضحية بالمؤسسات الخيرية سواء عن طريق التوجه للجمعية أو من خلال موقعها الإلكتروني على الفيسبوك.

كما تختلف أسعار الصكوك من مؤسسة لأخرى على حسب نوع اللحوم سواء بلدي أم مستورد.

ويعرض مصراوي أسعار صكوك الأضحية في 4 مؤسسات خيرية:

1- بنك الطعام المصري:

يصل سعر صك الأضحية لمؤسسة بنك الطعام المصري للعجول البلدي إلى ٣٣٠٠ جنيه، بزيادة تصل إلى 300 جنيه عن العام الماضي.

سعر صك الأضحية للعجول المستوردة إلى ١٩٠٠ جنيه، بزيادة تصل إلى 50 جنيهًا عن العام الماضي.

ويبلغ وزن صك الأضحية للحوم الصدقات إلى 3 كيلوات بقيمة ٢٠٠ جنيه.

ويبلغ نصيب الفرد من أضحية الصك البلدي 9 كيلوات جرامات، بعدما يقوم بالتواصل مع المؤسسة لتحديد موعد استلام الكيلوات الخاصة به.

ويمكن للفرد شراء الصك عن طريق رقم المؤسسة، أو عن طريق تطبيق ميجا خير، أو من خلال منافذ فوري، أو عن طريق خدمة فودافون كاش.

2- جمعية الأورمان:

تقدم جمعية الأورمان صك الأضحية هذا العام بلدي، وصك مستورد "صغير وكبير"، ويمكن التقسيط قيمة الصك، وجاءت الأسعار كالآتي:

يصل سعر صك الأضحية إلى 3100 جنيه للعجل البلدي، وهو نفس سعر العام الماضي.

سعر صك الأضحية إلى 2550 جنيهًا للعجل المستورد الكبير، وهو نفس سعر العام الماضي.

سعر صك الأضحية إلى 1950 جنيهًا للعجل المستورد الصغير، وهو نفس سعر العام الماضي.

وتسمح الجمعية بتقسيط قيمة الصك:

- الصك البلدي (1000 جنيه مقدم، و420 جنيهًا شهريا لمدة 5 شهور)، ويبلغ النصيب الشرعي للفرد 9 كيلوات جرام.

- الصك المستورد الكبير( 750 جنيهًا مقدم، و360 جنيهًا شهريًا لمدة 5 شهور) ويبلغ النصيب الشرعي للفرد 12 كيلو جرام.

- الصك المستورد الصغير ( 750 جنيهًا مقدم، و 240 جنيهًا شهريا لمدة 5 شهور) ويبلغ النصيب الشرعي للفرد 9 كيلوات جرام.

ويمكن شراء الصك لجمعية الأورمان من خلال فوري، أو مصاري، أو ممكن أو سداد أو ضامن أو أمان أو خدماتي، أو BEE أو من خلال جميع البنوك باسم جمعية الأورمان، أو عن طريق رقم المؤسسة.

3- مؤسسة مصر الخير:

يصل سعر صك الأضحية في مؤسسة مصر الخير إلى 3500 جنيه.

ويبلغ نصيب الفرد الشرعي من الأضحية 9 كيلوات جرامات أي ما يمثل ثلث الأضحية، بينما يصل إلى نحو 18 كيلو جرام للمستحقين من الأسر، حيث يصل عدد الكيلوات من العجل البلدي نحو 27 كيلو جرام صافي.

ويمكن للفرد استلام نصيبه من الصك بدءا من رابع أيام عيد الأضحى من خلال أقرب فرع من فروع المؤسسة.

كما يمكن شراء الصك من خلال أقرب فرع من فروع مؤسسة مصر الخير.

وأعلنت المؤسسة أن آخر ميعاد لشراء الصك يوم وقفة عرفات الساعة الرابعة عصرا من داخل وخارج مصر.

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