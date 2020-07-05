بشاي والمراكبي يلحقان بالجارحي و يخفضان أسعار الحديد في يوليو

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن شركتي بشاي للصلب والمراكبي خفضتا سعر طن الحديد، اليوم الأحد، بنحو 250 جنيه ليلحقان بشركة الجارحي.

وسجل سعر طن الحديد بشركة بشاى للصلب نحو 9400 جنيه مقابل 9150 جنيه، شامل الضريبة تسليم أرض المصنع.

كما خفضت شركة المراكبي سعر طن الحديد إلى نحو 9200 جنيه مقابل 8950 جنيه، شامل الضريبة تسليم أرض المصنع.

كما تراجع سعر طن الحديد بشركة مصر ستيل إلى نحو 9100 جنيه مقابل 8850 جنيه، شامل الضريبة تسليم أرض المصنع.

وأعلنت شركة الجارحي للصلب، الخميس الماضي، خفض أسعار الحديد بنحو 250 جنيها، ليصل سعر الطن إلى 9250 جنيه مقابل 9 آلاف جنيه شامل الضريبة تسليم أرض المصنع.

وقال أحمد الزيني، في وقت سابق لمصراوي، إن أسعار بعض منتجات الحديد والأسمنت شهدت تراجعا مع بداية الشهر الجاري، بسبب انخفاض الطلب ووقف تراخيص البناء بالمدن الكبرى.

كان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر قراراً وزارياً بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى.

كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر.

وأثرت تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع مواد البناء سواء في عملية الإنتاج أو الاستهلاك.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.