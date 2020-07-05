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كيف تطورت إيرادات قناة السويس في آخر 5 سنوات؟ (جراف تفاعلي)

02:24 م الأحد 05 يوليه 2020
كيف تطورت إيرادات قناة السويس في آخر 5 سنوات؟ (جراف تفاعلي)

قناة السويس

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت هيئة قناة السويس، أمس عن تراجع عائدات القناة خلال العام المالي 2019-2020 إلى ما يقرب من 5.72 مليار دولار مقابل 5.75 مليار دولار خلال العام السابق عليه بفارق 32.1 مليون دولار.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، في بيان، إن هذا الفارق يرجع إلى انخفاض حركة التجارة العالمية بنسبة 18.5%خلال الربع الثاني لعام 2020، وتراجع مؤشرات الاقتصاديات العالمية.

وأضاف أن من بين أسباب التراجع أيضا تأثير تداعيات أزمة فيروس كورونا على سوق النقل البحري بشكل عام وبعض فئات السفن بشكل خاص أبرزها فئة سفن الركاب وحاملات السيارات، علاوة على سوق تجارة الحاويات الذي تضرر بشكل بالغ من تراجع الطلب لجأت على إثره أغلب الخطوط الملاحية لإلغاء العديد من رحلاتها.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور إيرادات قناة السويس بحسب بيانات الهيئة والبنك المركزي المصري.

إيرادات قناة السويس قناة السويس أسامة ربيع

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