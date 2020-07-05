توفيق لمصراوي: توفير قرض بـ 540 مليون يورو لـ"القابضة للغزل"خلال أسابيع

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن قرض الشركة القابضة للغزل والنسيج، لتمويل شراء المعدات والآلات الجديدة، سيتم توفيره خلال أسابيع قليلة.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال على خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى أرباح لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا.

توفيق، لمصراوي إن إجراءات الحصول على القرض من مؤسسات تمويل دولية تسير بشكل جيد "حددنا البنوك، وحاليا نسير في إجراءات قانونية والعقود مع مؤسسات الضمان، بعدما حصلنا على ضمان وزارة المالية".

"نتحدث عن أسابيع قليلة ويتم توفير القرض، وفتحنا اعتمادات مستندية للمرحلة الأولى لتوريد الماكينات في نوفمبر الماضي، وعقود المرحلة الثانية جاهزة للتوقيع بعد توفير التمويل" بحسب الوزير.

وكان مجلس النواب وافق على ضمان وزارة المالية، للشركة القابضة للغزل والنسيج، لاقتراض نحو 540 مليون يورو، لاستيراد الماكينات الجديدة ضمن عملية التطوير، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال الوزير، لمصراوي، سابقا، إنه سيتم اقتراض المبلغ من بنكين إيطالي وسويسري، لتمويل عملية شراء الماكينات الجديدة.

وتعاقدت وزارة قطاع الأعمال العام، على توريد معدات جديدة لشركات الغزل والنسيج، من شركات عالمية (ألمانية وسويسرية وايطالية) ضمن خطة تطوير القطاع.

وقال الوزير، إن أعمال خطة التطوير تسير بشكل متوازي، حيث يتم تحديث البنية التحتية للمصانع المقرر تجهيزها بالمعدات الجديدة.

وتواجه شركات الغزل والنسيج، تحديات كثيرة تتعلق بخسائرها المتراكمة، وتوفير سيولة التطوير، وتمكنت مؤخرا من التوصل لاتفاق مع وزارتي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي لسداد مديونيات تاريخية.

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