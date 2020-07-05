4 فئات مستثناة.. كل ما تريد معرفته عن زيادة مرتبات موظفي الدولة في يوليو

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت وزارة المالية أمس قواعد صرف العلاوة الدورية والحافز الإضافي لموظفي الحكومة بداية من مرتب شهر يوليو الجاري.

ومع صرف مرتب شهر يوليو سيحصل موظفو الدولة على زيادتين أولهما علاوة وثانيهما حافز إضافي محدد القيمة بحسب الدرجة الوظيفية.

وأوضحت الوزارة هذه القواعد كالآتي:

1- يتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة أول يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

2- يتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو الماضي.

3- يمنح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، حافزًا إضافيًا بفئات مالية مقطوعة كالأتي:

حافز بقيمة 150 جنيهًا لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها، و٢٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الأولى و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كلا منها.

4- ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

5- بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها.

وحددت الوزارة الفئات التي لن تحصل على العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري وهم:

1- العاملين الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل.

2- العاملين المعارين للعمل بالخارج.

3- العاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب.

4- ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.

وقالت الوزارة إن العلاوة ستصرف للمستحقين عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.